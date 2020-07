Far west ad Olevano Sul Tusciano. Un giovane, 18enne di Olevano Sul Tusciano, ha aggredito un inserviente del Palatusciano che gli ha vietato di accedere alla piscina per far rispettare le norme anti Covid-19. Il giovane per tutta risposta si è scagliato contro l'inserviente e gli ha lanciato anche un ombrellone ferendoolo. Sono state allertate le forze dell'ordine e ad Olevano Sul Tusciano si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Battipaglia,diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno riportato la calma e hanno identificato l'aggressore. © RIPRODUZIONE RISERVATA