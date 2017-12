Agropoli, scontro tra auto al bivio di Mattine: cinque feriti

Martedì 26 Dicembre 2017, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 08:32

È di cinque feriti il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto ieri sera in località Mattine. L'incidente, intorno alle 18.30 del giorno di Natale, si è verificato all'altezza del bivio divenuto noto proprio per il frequente numero di incidenti.Due le auto coinvolte: un'Alfa Romeo 156 sulla quale viaggiavano tre persone e una Fiat Panda con a bordo due anziani coniugi. Per tutte e cinque le persone che erano a bordo delle vetture si è reso necessario il trasporto in ospedale. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Vallo della Lucania, Roccadaspide ed Eboli. E' stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli per i rilievi dell'incidente.La frazione è molto popolata e in pochi minuti tante persone si sono radunate sul luogo dell'incidente. L'ennesimo incidente ha evidenziato ancora una volta la necessità di mettere in sicurezza quel tratto di strada.