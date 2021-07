Amalfi by night, luci accese sugli eventi dell'estate

Amalfi si fa bella anche di notte. Complice l'estate e le iniziative volute dall'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, per esaltare gli slarghi e le piazze, luoghi simbolo della Città, ma anche quelle scale a gradoni che compongono il dedalo inestricabile di vicoli e stradine. La notte nella più antica delle quattro repubbliche marinare sarà ancora più suggestiva e avvolgente grazie alle luci che brilleranno dal lungomare alle viuzze più interne, facendo da cornice a spettacoli musicali di grande qualità. È la nuova "Amalfi by Night" quella che andrà in scena per tutta l'estate. Uno spettacolo nello spettacolo che contribuirà ad esaltare, anche al calar del sole, il tessuto cittadino capace di cambiar pelle e di trasformarsi in teatro en plein air. E per promuovere questo nuovo corso di "Amalfi by Night" l'Amministrazione Comunale ha ottenuto un suggello d'autore. È quello di Alba Primiceri, amalfitana di origine e moglie di Francesco Clemente, uno dei padri indiscussi della transavanguardia. È suo infatti il bozzetto della locandina, in cui figurano tre sirene, attraverso cui il Comune di Amalfi promuoverà gli eventi estivi che si apriranno, dopo un certosino intervento di restyling, con la tinteggiatura dei vicoli, il ripristino della rete di illuminazione artistica dei vicoli del centro storico e con l'accensione delle lucine che brilleranno tra le chiome gli alberi dallo Stradone al Lungomare del porto.

«L'idea è quella di portare in scena Amalfi, impreziosendola con un'atmosfera di musica e luci nelle calde sere d'estate - spiega l'Assessore alla Cultura, Enza Cobalto - Sarà quindi Amalfi con i suoi scorci e le sue suggestioni, lo spettacolo che animerà ogni serata. Ad impreziosire il tutto un'installazione di tradizionali lucine nelle chiome degli alberi posizionate su tutto il fronte mare, dallo stradone al porto, ed i vicoli rimessi a nuovo con tanto di ripristino dell'illuminazione artistica del centro storico. E poi tanti piccoli eventi spalmati su tutto il territorio comunale: musiche d'atmosfera e d'ambiente che trasformeranno anche solo per una sera un angolo in salotto. Un grazie particolare va alla nostra concittadina Alba Primiceri Clemente, che ha voluto suggellare questo evento realizzando per la sua Città d'origine il bozzetto che sarà il simbolo d'autore dell'estate amalfitana 2021».