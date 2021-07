Fiordo di Furore, blitz anti-abusi: sequestrato un chiosco

Blitz in Costiera contro l'abusivismo edilizio. I carabinieri e la Guardia costiera di Amalfi hanno sottoposto a sequestro un chiosco in legno installato in maniera abusiva su una piazzola in cemento nel fiordo di Furore che, per le sue peculiarità e alto valore paesaggistico e ambientale, è stato dichiarato patrimonio dell'Unesco nel 1997.

Denunciate quattro persone. Si tratta dell'ultima azione giudiziaria dopo le ispezioni effettuate nei giorni che, tra l'altro, hanno portato al sequestro dello scivolo utilizzato per il rimessaggio di piccoli natanti.