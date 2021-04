Amalfi, riapre la Statale dopo la frana De Luca: «È un doppio miracolo»

«In questa vicenda abbiamo registrato un doppio miracolo: il primo è che non abbiamo registrato vittime, poteva essere un'ecatombe; il secondo è la prova di efficienza e la rapidità di intervento che ci ha consentito di non bloccare le attività estive del comparto turistico-alberghiero di tutta la Costiera amalfitana». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla cerimonia di riapertura della strada statale 163 «Amalfitana» nel tratto coinvolto da una frana lo scorso 2 febbraio, nel comune di Amalfi.

«Da questo punto di vista - ha aggiunto De Luca - credo che questo sia un esempio che può essere importante anche per grandi interventi che ci aspettano nei mesi futuri. Siamo andati avanti con questo cantiere, piccolo ma delicatissimo, perché abbiamo utilizzato uno strumento di straordinarietà, cioè l'ordinanza di carattere sanitario della Regione che ha obbligato tutti gli enti a tener conto, per dare il proprio parere, del fatto che con la strada chiusa non passava neanche un'ambulanza. Di solito ci mettiamo anni per un parere, qui in 10 giorni abbiamo raccolto tutti i pareri necessari ed era il presupposto per andare avanti». De Luca ha poi sottolineato l'importanza della «modalità operativa dell'Anas, che qui ha fatto davvero un lavoro straordinario. L'Anas ha contratti di servizio, ha delle aziende che sono a disposizione permanentemente per i lavori di somma urgenza. In questo caso l'Anas ha utilizzato una delle aziende che aveva a disposizione e l'ha impegnata immediatamente per fare questo lavoro. Sono due indicazioni di cui dobbiamo tener conto».