Amalfitana, moto cade vicino a Erchie e prende fuoco: illeso centauro

Scivola sull’asfalto mentre procede in direzione Maiori e la moto su cui era in sella prende fuoco. È accaduto intorno alle 16.30 a Erchie. Qui poco oltre il bivio per il piccolo borgo della Costiera Amalfitana si è verificato l’incredibile incidente stradale che solo per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Il centauro infatti è riuscito a mettersi in salvo riportando soltanto qualche escoriazione.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Maiori e i vigili del fuoco del oocale distaccamento che hanno provveduto a domare l’incendio. Inevitabilemente la circolazione è andata in tilt con lunghe code in entrata e in uscita dalla Costiera.