Anas in soccorso sulla A2, il post virale sulla rete

L'elogio di una squadra di cantonieri che soccorre una famiglia in difficoltà sull'Autostrada del Mediterraneo, sul tratto Battipaglia e Salerno diventa virale. Sulle pagine social, l'Anas evidenzia un lavoro che può sembrare semplice, ma che risulta molto efficace per le persone. E cosi anche un'auto in avaria diventa motivi di vicinanza da parte di chi presidia il tratto autostradale. "L'assistente di nucleo Vincenzo Santoriello, il capo squadra Vito de Paola e i cantonieri Novellino Biagio, Tortorella Vincenzo e Borrelli Aniello, nel consueto giro di sorveglianza del tratto autostradale - scrive l'Anas - hanno notato il veicolo parcheggiato in corsia di emergenza e persone in difficoltà e sono subito intervenuti per provvedere in piena sicurezza alla sostituzione di uno pneumatico".