Ancora un incidente nel Vallo di Diano: gravemente ferito un giovane

Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate ieri sera in via Perillo III a Teggiano.

Un giovane è rimasto gravemente ferito. Si tratta dell'ennesimo incidente nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi il dramma di Francesca Calandriello e anche un altro incidente a Sala Consilina tra due vetture (uno dei conducenti è risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti e denunciato).

Per quanto riguarda l'incidente di ieri, a bordo di un auto un ragazzo di Teggiano che non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Polla per gli accertamenti del caso.

Nell’altra auto un ragazzo di Sala Consilina che ha riportato ferite più gravi è stato trasferito questa mattina all'ospedale di Vallo della Lucanuia. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.