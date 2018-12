Martedì 25 Dicembre 2018, 18:01

Angri - Consumo di alcolici, due minori finiscono in ospedale. È stato questo il bilancio dei festeggiamenti della vigilia di Natale, che si sono tenuti ieri in centro. Poco dopo le 17 due giovani sono stati colti da malore ed e stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. I due ragazzi sono stati trasportati all'ospedale di Nocera Inferiore per le cure del caso.