Perde il controllo dell'auto e finisce contro un marciapiede. È accaduto in via Niglio ad Angri dove il conducente un'auto, proveniente da Sant'Antonio Abate, a causa della velocità sostenuta alla quale viaggiava, a ha tranciato un palo della linea telefonica e divelto la segnaletica verticale. Sul posto sono interventuti i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia locale, che dovranno mettere in sicurezza il tratto. Distrutto il veicolo, portato via da un carroattrezzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA