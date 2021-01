Un bambino è risultato positivo al Covid-19 al terzo circolo didattico. L'intera classe è stata posta in quarantena al plesso Taverna e coloro che sono stati a diretto contatto con il piccolo sono stati sottoposti al tampone. La classe è stata sanificata e ora si attende l'esito degli altri screening, per decidere il da farsi.

Intanto è polemica per la decisione dei responsabili dei tre circoli didattici di rinviare a domani l'inizio delle lezioni per le classi quarte e quinte. Una decisione, si legge nella richiesta indirizzata al sindaco Cosimo Ferraioli, dettata dall'esigenza di organizzare le attività in sicurezza. In particolare per pianificare entrate e uscite scaglionate, per evitare assembramenti.

A complicare la situazione il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento, la cui manutenzione ordinaria doveva essere garantita dal Comune prima della ripresa.

