Venerdì 5 Gennaio 2018, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 15:44

Iniziativa per i più piccoli, in occasione dei festeggiamenti della Befana previsti per domani mattina alle 10 nella casa del Cittadino. «Angri a colori» promossa dall'assessorato alle politiche sociali del Comune in collaborazione con partner privati, consentirà ai bambini di rappresentare attraverso il disegno la loro città. Tutti i lavori saranno raccolti in un album e trasferiti su oggetti di ceramica, dove saranno indicati nome, cognome ed età degli autori ai quali al termine della mattinata saranno consegnati piccoli doni.