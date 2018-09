Mercoledì 5 Settembre 2018, 20:25

Messa in sicurezza dell'istituto Agrario non ancora completata, studenti trasferiti nell'ex primo circolo didattico in via Cervinia: è questo in sintesi quanto si verificherà con la ripresa delle attività didattiche. Dopo il crollo di calcinacci che lo scorso marzo ha interessato quattro classi al secondo piano dell'istituto di via Giudici, il Comune ha con un'ordinanza sindacale chiesto al responsabile dell'edilizia scolastica provinciale Angelo Michele Lizio e al dirigente scolastico Turchi di «provvedere con estrema sollecitudine all’esecuzione, delle opere di messa in sicurezza per eliminare i pericoli». Ma gli interventi sono ripresi solo nei giorni scorsi e gli studenti saranno trasferiti per la seconda volta nel plesso di via Cervinia.