Angri: elenchi non inviati, non decolla la campagna per i pazienti fragili

Caos al centro vaccinale questa mattina; code e utenti prenotati tutti alla stessa ora. Una disorganizzazione, che ha messo alle strette anche gli operatori alle prese con cittadini che hanno raggiunto la sede adiacente al distretto sanitario 61 quattro giorni di fila senza ancora vedersi somministrare la prima dose di vaccino.

A complicare la situazione e a rallentare ulteriormente l'iter per i pazienti fragili, non ancora vaccinati, la mancata prenotazione sulla piattaforma Soresa da parte dei medici di base, ai quali la comunicazione dalla Regione è arrivata il 17 marzo scorso. Ai medici di base compete fornire gli elenchi dei pazienti fragili. I dati saranno poi smistati attraverso le Asl ai centri vaccinali di competenza. Molti medici non si sono ancora attivati.