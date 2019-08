Mercoledì 28 Agosto 2019, 21:54

Angri - Momenti di tensione questa sera in via Murelle. Il malfunzionamento della lampada abbronzante di un centro estetico ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, allertati per un principio di incendio. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. Da una prima ricostruzione dell'accaduto sembra, che il dispositivo fosse utilizzato da una cliente, quando è stata riscontrata l'anomalia.