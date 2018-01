Lunedì 1 Gennaio 2018, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigilia di Capodanno pulita; operazione riuscita a metà. È questo in sintesi il bilancio dell'iniziativa messa in campo dal forum dei Giovani e dall'assessore all'ambiente Maria Immacolata D'Aniello.La campagna di sensibilizzazione avviata con la predisposizione di più cassonetti e più sacchi è servita a diminuire la quantità di rifiuti lasciata dagli avventori, ma non a impedire che le tracce del bivacco fossero ugualmente presenti in piazza Doria, all'imbocco di Corso Italia e in via Zurlo al termine dei festeggiamenti dove bicchieri e materiali in plastica sono stati abbandonati sui marciapiedi e davanti alle attività commerciali, che hanno allestito postazioni all'esterno con musica e vendita di alcolici, fino all'intervento dell'Angri Eco Servizi. Caso diverso in Murelle dove gli organizzatori di un concerto hanno provveduto a pulire e a imbustare i rifiuti, al termine dell'esibizione.