Martedì 26 Dicembre 2017, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANGRI - Festeggiamenti della vigilia di Natale; anche quest'anno ha prevalso l'inciviltà degli avventori. I cassonetti aggiuntivi fatti predisporre in centro dall'amministrazione comunale all'Angri Eco Servizi non sono serviti a impedire, che la piazza principale della città venisse trasformata in una discarica di rifiuti. In prevalenza bottiglie di vetro e materiali in plastica abbandonati sulle panchine o buttati direttamente sulla pavimentazione stradale, rimossi dagli operatori ecologici durante il servizio delle 2. Nessun intervento straordinario di raccolta o pulizia è stato invece messo in campo dagli esercizi commerciali - diversamente da quanto accaduto nel 2015 - che come ogni anno giocano un ruolo di primo piano nella vendita degli alcolici, per i tradizionali festeggiamenti della vigilia.