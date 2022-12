Anziani e scout, nasce il progetto sociale "MySoli"

Cosa ci fanno gli scout nei castagneti della casa albergo per anziani? Giocano, si divertono e soprattutto regalano momenti di condivisione agli ospiti. ll gruppo di scout Agesci Napoli 14 di Scampia è arrivato a Palazzo Belvedere per il progetto MySoli, una iniziativa per unire realtà diverse, soprattutto per creare momenti speciali agli anziani. Gli scout saranno coinvolti, insieme ai nonni, in una tre giorni di attività, condivisione e ovviamente tanto divertimento. Il bosco di palazzo Belvedere è uno di quelli che da sempre ha accolto scout, soprattutto quando il palazzo era nella gestione dei salesiani. Una funzione sociale che è stata fondamentale per tante generazioni e che oggi, al di là della funzione di accoglienza per gli anziani, grazie al consorzio La Rada di Salerno, vuole essere riproposta e rilanciata.