Mentre stava giocando ha ingerito accidentalmente una moneta da un euro: una bambina di pochi anni è stata salvata prima dagli infermieri del 118 e poi visitata dai medici dell'ospedale di San Luca di Vallo della Lucania.

Paura questo pomeriggio ad Ascea. La piccola era in compagnia della mamma quando, all’improvviso, ha ingoiato la moneta. È stato immediatamente allertato il 118 che hanno applicato delle manovre per scongiurare il peggio. La piccola, infatti, stava accusando problemi respiratori. Passato il peggio è stata trasferita in ospedale per accertamenti.

