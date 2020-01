Assalto all'Unicredit di Eboli. I banditi, la scorsa notte, almeno quattro uomini hanno tentato di rubare il bancomat dell'Unicrediti in via Amendola, in pieno centro, ma non ci sono riusciti. I malviventi avrebbero utilizzato anche dell'esplosivo per scardinare il bancomat dal muiro ma poi è scattato l'antifurto e sono fuggiti via prima che arrivassero le forze dell'ordine. Sull'episodio indagano i carabinieri. I danni sono ingenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA