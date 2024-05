Mercato San Severino, incidente camion in autostrada

Un pauroso incidente si è verificato sull'autostrada tra Baronissi e Mercato San Severino, nel tardo pomeriggio di ieri. Un autocarro, per cause in corso di accertamento, impegnato nel trasporto per mangimi per animali, è uscito di corsia e si è ribaltato riversando gasolio sulla carreggiata.

Sul posto son giunti tre mezzi dei Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di Mercato San Severino. con due mezzi oltre ad un’autogru partita dalla sede centrale per mettere in sicurezza il mezzo e riportarlo correttamente sulla sede stradale. Illeso il conducente, così come altre delle persone coinvolte nel sinistro.

Sul tratto autostradale è giunto anche il 118 e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore, per permettere il recupero del mezzo e di tutti i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.