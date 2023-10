Ieri il penultimo passo, oggi il taglio del traguardo. Traguardo che si chiama fusione e che si chiamerà Bcc della Magna Grecia. Ovvero il nome della nuova Bcc che nascerà dalla funsione della Banca 2021 e la Bcc Buccino Comuni Cilentani. Ieri mattina, ad Atena Lucana, in un PalaDianflex gremito, è arrivato il sì della Banca 2021 alla fusione. Oggi toccherà all’assemblea straordinaria del secondo istituto di credito decidere. Dopo di che nascerà il nuovo istituto di credito che - stando all’accordo - avrà sede a Vallo della Lucania e Lucio Alfieri come presidente. «L’assemblea dei Soci della nostra Banca - si legge in una nota della Banca 2021 - ha approvato all’unanimità la fusione con la Bcc Buccino Comuni Cilentani. Il percorso che porterà alla nascita della Bcc Magna Grecia si concluderà con l’assemblea dei Soci della consorella con sede ad Agropoli. Un grande progetto che consegnerà al territorio una banca efficiente, solida e con una marcata prossimità nei confronti di soci e clienti. Un grazie - termina la note - alla Capogruppo Bcc Banca Iccrea per il costante supporto e a tutti i nostri dipendenti».

LO SCENARIO

Ieri mattina ad Atena Lucana sono stati presenti, fisicamente circa 1.500 soci, un numero importante considerando anche la vasta area nella quale risiedono. Un fusione che giunge alle battute finali dopo un acceso confronto interno all’istituto di credito con sede a Vallo della Lucania, con attenzione anche del mondo politico e imprenditoriale dell’area sud della provincia di Salerno. Il passaggio di ieri arriva anche come «intervento» per mettere in ordine vicende passate, infatti l’aggregazione permetterà in buona sostanza di trovare un’adeguata e definitiva soluzione alle criticità tecniche non risolte dall’unione delle due banche (Bcc di Buonabitacolo e Bcc del Cilento e del Vallo della Lucania) che hanno dato origine a Banca 2021. Dall’aggregazione nascerà una nuova realtà con 40 filiali, 300 dipendenti e un prodotto bancario lordo di circa 2,4 miliardi di euro. La Bcc Magna Grecia sarà operativa in 3 regioni (Campania, Basilicata e Calabria) e 5 province (Salerno, Avellino, Potenza, Matera, Cosenza), con 12.400 soci e un attivo patrimoniale di quasi 2 miliardi di euro. Il piano di aggregazione prevede, «oltre all’evoluzione del catalogo di prodotti e servizi per le piccole e medie imprese e le famiglie del territorio - aveva commentato Iccrea - l’attuazione di sinergie strategiche con le strutture centrali del Gruppo Bcc Iccrea, al fine di accrescere il novero delle soluzioni che la futura Banca presenterà ai soci e clienti e, insieme, potenziare la capacità delle relazioni con le comunità servite dalla Bcc».

Ora manca solo l’ultimo tassello per far sì che tutto ciò diventi realtà, manca il sì - che arriverà oggi da Agropoli - dell’assemblea della Bcc Buccino Comuni Cilentani.