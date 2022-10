Atrani, disagi per le riprese di Equalizer 3 Il sindaco: «Abbiate pazienza»

Non solo visibilità internazionale ma anche tanti disagi per la popolazione residente. Il set allestito ad Atrani di The Equalizer 3, il sequel dell’action movie prodotto da Columbia Pictures per la regia di Antoine Fuqua (il direttore della fotografia è il tre volte premio Oscar Robert Richardson), in lavorazione dal 10 ottobre scorso, sta generando malcontento soprattutto legato alla vivibilità del piccolo borgo della Costiera Amalfitana.

E così la cittadina di Atrani, finita sotto i riflettori della stampa nazionale (persino il Tg1 ha raccontato la piccola hollywood allestita a pochi passi dal mare della Costiera) che anche ieri ha dato la caccia alle due star mondiali come Denzel Washington e Dakota Fanning (nel cast anche i nostri Remo Girone, Gaia Scodellaro ed Eugenio Mastrandrea) si ritrova a fronteggiare qualche maldipancia cittadino.

Per questo il sindaco Luciano De Rosa con un manifesto pubblico invita i propri concittadini ad avere pazienza. «Cari concittadini, in queste settimane il nostro comune è ancora teatro, come l’anno scorso, di riprese cinematografiche diurne e notturne - scrive il primo cittadino del comune più piccolo d’Italia per estensione e densità - Tali riprese stanno comportando dei disagi ai non addetti ai lavori e di questo ne siamo ben consapevoli, come siamo consapevoli che durante le riprese notturne che saranno svolte nei prossimi giorni ci saranno emissioni acustiche che potranno creare disturbo».

«A fronte di ciò siamo, anche questa volta, convinti della scelta operata poiché questo film sarà un volano in termini di promozione per la nostra Atrani - prosegue De Rosa - Già nelle scorse settimane Atrani è stata protagonista di numerosi articoli sui quotidiani online locali e nazionali che stanno dando risalto a quanto sta avvenendo nel nostro Comune. Nonostante i disagi e gli inconvenienti del caso, siamo certi che la cittadinanza tutta farà prevalere un sentimento di orgoglio per la scelta, da parte dell’industria di Hollywood, di Atrani come teatro principale di questa produzione cinematografica e di accoglienza per i tantissimi addetti ai lavori che stanno popolando il nostro splendido Borgo».