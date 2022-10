Salerno, sequestrati in grande magazzino oltre un milione di articoli di cancelleria

La Guardia di Finanza di Salerno, nell'ambito delle attività di contrasto ai fenomeni di contraffazione e alterazione della merce posta in vendita, ha sequestrato oltre 1 milione di prodotti risultati pericolosi per la salute dei consumatori.

In particolare, i finanzieri della Tenenza di Sala Consilina sono intervenuti in un grande magazzino di Atena Lucana ( Salerno), al cui interno hanno trovato, sui vari scaffali, una serie di articoli di cancelleria-cartoleria (penne, porta cartellini, post-it e risme di carta) ed elettrici di dubbia regolarità.

Da un esame più accurato, i beni sono risultati non rispondenti a quanto previsto dal Codice del Consumo poiché sprovvisti delle informazioni identificative minime, quali i dati relativi al produttore o importatore, il Paese di origine, la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione, le istruzioni e precauzioni per l'utilizzo, che per legge devono essere presenti sulle confezioni o sulle rispettive etichette, in modo visibile, leggibile ed in lingua italiana.

La merce irregolare, del valore commerciale di circa 250mila euro, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Il titolare dell'esercizio, invece, è stato segnalato alla competente Camera di Commercio e rischia ora una sanzione che può raggiungere i 26mila euro.