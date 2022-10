Atrani, riprese ferme nel weekend: Denzel Washington corre a Positano

Weekend in famiglia per Denzel Washington. A Positano, dove il divo di Hollywood è corso complice lo stop delle riprese sul set di Atrani del film The Equalizer 3. L’occasione è stata quella di riabbracciare gli amici positanesi: Salvatore Russo, sua moglie e i figli Gianfranco e Peppe che lo attendevano ai tavoli di Chez Black, il ristorante di famiglia.

Qui è giunto con il regista Antoine Faqua concedendosi non solo una piacevole rimpatriata ma anche qualche momento di relax degustando le specialità di mare. D’altronde non ci sono misteri, perché Denzel, tra gli amici più affezionati della Costiera, ha sempre detto che a Positano si sente a casa. E in particolare con Salvatore Russo che affettuosamente chiama “the king”.

L’occasione è stata quella di staccare la spina dalle fatiche cinematografiche complice anche il clima per nulla autunnale che si respira in Costiera Amalfitana dove anche in questo weekend appena trascorso si sono registrate temperature fuori dalla media stagionale che hanno spinto in tanti a raggiungere le rive del mare. Denzel compreso.