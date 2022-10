Atrani, ecco Denzel Washington: blitz dell'attore sul set di Equalizer 3

Blitz a sorpresa di Denzel Washington ad Atrani dove da giorni si lavora all'allestimento del set di The Equalizer 3, il sequel dell’action movie prodotto da Sony Pictures per la regia di Antoine Fuqua le cui riprese iniziwranno domani 10 ottobre.

L'attore premio Oscar, considerato uno dei più affezionati amici della Costiera Amalfitana complice la sua storica amicizia con la famiglia Russo di Positano, si è presentato intorno a mezzogiorno vestito completamente di nero. Cappello con visiera e occhiali scuri ha preso posto ai tavolini allestiti dinanzi ai locali che per esigenze cinematografiche sono stati trasformati dalla produzione in panificio, alimentari, mesticheria. Attività commerciali che per l'occasione hanno cambiato pelle diventando per i ciak in programma da domani e fino al prossimo 25 novembre, persino negozi di tessuti, merceria, latteria, meccanico.

L'unico negozio a mantenere la propria identità sarà il barber shop dove Denzel Washington si è affacciato nella sua fugace apparizione sul set. Qui ha incontrato il barbiere Carmine Pinto che interpreterà nel film il ruolo di se stesso. Stretta di mano, poche parole, poi via.

Altra tappa sotto gli archi di fonte alla piazza, dove si è seduto per un po', gamba accavallata, dinanzi a quello che era un ristorante trasformato per l'occasione in un cafè. Ha scambiato qualche battuta in inglese con gli addetti alla scenografia circa la realizzazione del set ed ha scherzato anche con gli addetti alla produzione dispensando sorrrisi e saluti con pugno chiuso.

Washington, che per questo mese e mezzo risiederà alle porte di Amalfi in una delle blindatissime ville dell’hotel Santa Caterina recentemente ristrutturate, per questa sua nuova fatica cinematografica (tra gli attori giunti in Costiera c'è anche l'italiano Remo Girone) avrà al suo fianco Dakota Fanning con la quale girò «Man on Fire».

Domani comunque si inizia a girare e saranno almeno un centinaio le persone del posto coinvolte nelle riprese tra assistenti alla produzione e comparse. Blindatissimo sarà il set dove oltre a un servizio d'ordine il comune di Atrani (95.000 euro andranno dalla produzione alle attività convenzionate) ha emanato una serie di prescrizioni.

Sarà infatti vietato il transito ai veicoli non autorizzati fino al 23 novembre in via Gabriele Di Benedetto, via dei Dogi e piazzale Marinella dove vigerà il divieto di sosta e fermata. Le auto in sosta di proprietà dei residenti con autorizzazione verde hanno facoltà di parcheggiare lungo via dei Dogi.

Intanto ieri pomeriggio è giunta in Costiera una carovana di tir della produzione tra cui regia mobile e sala trucco che scortati da auto della Polizia Stradale hanno attraversato il Valico di Chiunzi, non senza disagi e rallentamenti per la circolazione stradale, per raggiungere il porto di Maiori dove stazioneranno fino a fine novembre.