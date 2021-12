Attacco hacker, film porno in piattaforma all'open day della scuola dell'infanzia

Immagini pornografiche e video hot mostrati ai bambini della scuola dell’infanzia e scuola elementare durante l’open day. Alcuni sconosciuti hanno violato la piattaforma on line entrando nel sistema. È successo questo pomeriggio a Nocera Inferiore. Vittime i bambini del Secondo Istituto comprensivo. La dirigente scolastica Teresa Staiano ha presentato una denuncia alla polizia postale. Era in corso la presentazione dell'offerta formativa della scuola per il prossimo anno scolastico quando sono apparse sui monitor delle persone collegate immagini porno. Immediatamente i docenti hanno interrotto i collegamenti video. Mortificata la preside che ha chiesto scusa ai genitori dei bambini. La polizia postale sta indagando per verificare da dove sia partito l'attacco.

