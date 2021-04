San Marzano, derubano l'auto davanti alla scuola: ladri beccati dalle telecamere

Derubano una madre che aveva accompagnato i figli a scuola. Vengono incastrati dai video di una telecamera di sorveglianza. Sono stati identificati così, attraverso un'attività d'indagine in sinergia tra polizia locale e carabinieri della stazione di San Marzano sul Sarno, due uomini, denunciati a piede libero per furto. Qualche giorno fa, i due erano riusciti a consumare il colpo in piazza Amendola, nei riguardi di una donna che era andata a riprendere i propri figli a scuola.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Da Bacoli a Positano, sorpresa dai datiArpac: mare vietato in 12... LE ELEZIONI Salerno, Tedesco dà forfait:non si candiderà a... IL CASO Bullismo all’elementare, a giudizio4 maestre e il papà... SALERNO Acque rosse a Santa Teresail sistema idraulico è...

La vittima aveva lasciato l'auto in sosta, per poi dirigersi verso l'ingresso dell'istituto scolastico. Ed è stato allora che i due, rapidamente, erano riusciti ad aprire la portiera e portare via un borsellino e il portafoglio della donna. Al ritorno di quest'ultima, la scoperta di essere stata derubata, con contestuale allarme lanciato alle forze dell'ordine. Dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza su strada, tuttavia, è stato possibile identificare rapidamente gli autori del reato. Si tratta di due persone già note alle forze dell'ordine, che sono state rintracciate a seguito di attività investigativa e accompagnati in stazione per gli accertamenti di rito. I due hanno inoltre consegnato la refurtiva alle forze dell'ordine, dunque alla legittima proprietaria. Entrambi sono risultati essere di nazionalità straniera: il primo sprovvisto del permesso di soggiorno, extracomunitario, è rimasto in stato di fermo per essere identificato. Il secondo, seppur regolare su territorio italiano, è stato invece denunciato a piede libero.