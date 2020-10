Un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale 2 «di Avellino». in prossimità dello svincolo di Serino (km 22). Il motociclo, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli. Nell'impatto il conducente è però deceduto.

A causa dell'incidente si registrano rallentamenti in direzione Salerno. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

