Baronissi, studenti a lezione di ambiente con Greenopoli

Un doppio appuntamento dedicato all'ambiente è in programma domani, mercoledì 8 marzo, alle ore 10 nell'aula consiliare del Palazzo di Città a Baronissi. Giovanni De Feo, docente di Ingegneria sanitaria-ambientale all’Università degli Studi di Salerno e Valentina Iannone, songwriter e ambientologa, incontreranno gli alunni delle classi quarte delle scuole primarie di Baronissi per approfondire «l’universo Greenopoli» e dare il via al progetto didattico di comunicazione musicambientale «L'Olimpiade del Riciclo». All'incontro parteciperanno il sindaco Gianfranco Valiante, l'assessore all'ambiente Alfonso Farina e la consigliera delegata all'istruzione Luisa Genovese.



Greenopoli è un metodo didattico che approccia i ragazzi con un linguaggio semplice avvicinandoli ai temi dell’educazione ambientale, utilizzando anche lo strumento della favola. Sarà una presentazione «animata» e coinvolgente ed è il frutto di dieci anni di sperimentazione nelle scuole, in cui Giovanni De Feo ha cercato di semplificare tematiche che afferiscono principalmente allo sviluppo sostenibile, al riciclo dei rifiuti, a come limitare lo spreco dell’acqua e del cibo, al rispetto dell’ambiente e delle regole che si trasformano in conoscenze e in buone pratiche necessarie al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Contestualmente sarà avviato il progetto musicambientale promosso dalla songwriter e ambientologa Valentina Iannone, un contest tra studenti per l'ideazione del miglior rap sui temi del riciclo.