Processo lampo per un 49enne di Baronissi, arrestato lo scorso 18 agosto dai carabinieri della compagnia di Salerno, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Gli elementi a suo carico sono stati ritenuti gravemente indiziari, al punto che l'organo inquirente di Nocera Inferiore ha mandato l'uomo sotto processo con la formula del rito immediato. Nel garage pertinente all'abitazione, i militari ritrovarono 13 confezioni di buste di plastica utilizzate per il sottovuoto e regolarmente termosaldate, con dentro oltre due chili e mezzo di marijuana. All'interno dell'immobile, invece, l'uomo aveva ulteriori 190 piantine di marijuana di altezza variabile da 1 a 10 centimetri. La sostanza, poi sequestrata, era destinata a essere spacciata.

LEGGI ANCHE Spaccio di droga vicino alla chiesa, due arresti nel Napoletano

Una circostanza ritenuta tale anche in virtù del rinvenimento di un sistema completo di coltivazione e di attrezzi utili alla suddivisione della droga, come una macchinetta per sottovuoto, misuratori di ph, latte di fertilizzante e materiale per il confezionamento. Oltre che per il notevole quantitativo ritrovato. L'uomo risponde anche di ricettazione: nel garage aveva un Yamaha Tmax di colore grigio, che risultava essere stato rubato ad un imprenditore di Caivano, così come dimostrato in una denuncia presentata il 20 giugno del 2017. A rafforzare il quadro probatorio, con gli elementi confluiti nel fascicolo del pubblico ministero per la richiesta di giudizio immediato, ci sono i verbali di perquisizione e di sequestro del materiale e acquisizione documentale. Per l'imputato, ora, il vaglio del gip, al quale potrà chiedere un rito alternativo o decidere di affrontare il processo per quanto gli viene contestato. All'uomo i carabinieri erano giunti a seguito di una serie di attività investigative, che giustificarono poi il blitz all'interno di quel garage, trasformato in un vero e proprio laboratorio per la coltivazione di stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA