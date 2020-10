Accoltellamento ieri sera a Battipaglia. Un giovanotto, 27enne battipagliese, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio dopo aver accoltellato un uomo al termine di una lite scaturita per una donna contesa. Il ferito è stato colpito con due fendenti alla gamba e allo sterno ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Speranza. L'episodio è accaduto in via Pergoloesi dove sono giunti i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, che hanno avviato subito le indagini ed hanno arrestato l'accoltellatore.

