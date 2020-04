LEGGI ANCHE

Un festino in piena regaola con musica ad alto volume per festeggiare ila casa di un pregiudicato aha adirato molti condomini che hanno allertato le forze dell'ordine. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio verso le 16,30 in un condomino dia ridosso della statale 18, dove per riportare la calma sono intervenuti carabinieri, polizia e la polizia municipale.Qualche inquilino si è anche meravigliato dell'imponente intervento delle forze dell'ordine allertate da chi invece non sopportava più la musica ad alto volume e gli schiamazzi e magari preferiva riposare.