Due ladri arrestati a Battipaglia dopo un furto in un market

I poliziotti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato due persone, specializzate in furti notturni negli esercizi commerciali. Si tratta di un uomo ed una donna stranieri residenti a Battipaglia.

L'uomo era stato già arrestato pochi giorni fa per un furto messo a segno in una farmacia a Battipaglia ed era stato arrestato anche il complice. Sui due erano già in corso verifiche per appurare l'eventuale coinvolgimento di queste persone per altri tentativi di furto, ai danni di negozi nel centro cittadino di Salerno accaduti di recente. Accertamenti che potrebbero essere confermati da quest'ultimo arresto, tenuto conto delle caratteristiche fisiche dei ladri e del modus operandi.

APPROFONDIMENTI IL CASO Salerno, ladri nella farmacia Asl:i vaccini Covid salvati dalla... IL CASO Ladro arrestato dai carabinieriin una pasticceria a Eboli

Durante l'ultimo episodio a Battipaglia gli agenti, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, hanno bloccato i ladri all'interno dell'esercizio commerciale. I due malviventi hanno anche opposto resistenza ai poliziotti ma sono stati bloccati ed arrestati.