Una pistola è una parrucca sono state ritrovate questa mattina dalla polizia a Battipaglia.

L'arma e la parrucca erano nascoste sotto un'automobile, in via Carso, in pieno centro, a ridosso della stazione ferroviaria.

La polizia ha sequestrato l'arma da fuoco e la parrucca che probabilmente sono state per mettere a segno azioni criminose nei giorni scorsi.