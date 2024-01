Le bellezze del Vallo di Diano «viaggeranno» sui pullman di linea

Le bellezze del Vallo di Diano, uno dei territori di origine delle Autolinee Curcio, viaggeranno sui pullman dell'azienda di trasporti con sede a Polla. Questo grazie a un accordo con la Comunità Montana Vallo di Diano guidata dal presidente Francesco Cavallone.

«I mezzi delle autolinee Curcio porteranno in giro le nostre bellezze nelle più importanti stazioni d’Italia», ha dichiarato in merito Antonio Pagliarulo, assessore montano al turismo «a cominciare dalla stupenda Certosa di San Lorenzo a Padula, Sito Unesco, in modo da consentire a milioni di viaggiatori di conoscere ed ammirare il nostro patrimonio».

L'assessore Pagliarulo ha colto l’occasione per fare il punto della situazione. «Da anni stiamo svolgendo lavoro di squadra costante che ci vede impegnati nella valorizzazione dei nostri borghi, delle nostre montagne, dei nostri santuari e del nostro patrimonio culturale» nel concreto «Attraverso spot pubblicitari, fiere, blog e social le immagini del Vallo di Diano come destinazione unica arrivano alle persone che cercano località alternative e meno conosciute per programmare la prossima vacanza».

«Per noi è una grande soddisfazione – hanno rimarcato dalle Autolinee – e soprattutto un grande onore far conoscere e promuovere il nostro splendido Vallo di Diano.

La speranza e soprattutto l’auspicio è che una volta viste le foto i viaggiatori avranno desiderio di vedere dal vivo cotante bellezze. E così sarà».