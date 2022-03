Betty in fuga dalle bombe di Kiev: la cagnolina ucraina ha trovato casa

Si chiama Betty, è una yorkshire terrier ed la prima cagnolina ucraina giunta a Nocera Superiore in fuga dalla guerra. Fino ad una settimana fa si nascondeva tremante dalle bombe, oggi corre libera nell’area sgambamento Balto di Croce Malloni realizzata di recente dal sindaco Giovanni Maria Cuofano. Una bella storia, come le tante di solidarietà ed accoglienza che stanno accompagnando in queste settimane l’approdo in Italia di tante famiglie in fuga dall’Ucraina.

Nell’antologia delle storie a lieto fine, Betty ha scritto la sua di pagina arrivando sana e salva in compagnia dei suoi proprietari, lontano dalle bombe e dalla disumanità dell’essere umano. La storia di Betty ha fatto il giro della città che l’ha simbolicamente adottata per vederla scorrazzare sorridente nello spazio dedicato ai suoi amici a quattro zampe.