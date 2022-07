Blitz antidroga dei carabinieri in un centro accoglienza minori

Blitz antidroga in un centro di accoglienza per minori a Battipaglia. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, con l’ausilio dei cani antidroga in una casa famiglia, in pieno centro, ma non sono stati rinvenuti stupefacenti. Ai carabinieri era giunta la classica “soffiata” riguardante i minori che consumerebbero e smercerebbero droga a ridosso del centro. I militari non hanno temporeggiato e in pochissimo tempo hanno organizzato il blitz che non è passato inosservato agli abitanti che abitano a ridosso della casa famiglia ispezionata. Molte pattuglie dei carabinieri si sono precipitate a ridosso della casa famiglia e con l’ausilio delle unità cinofile antidroga hanno perquisito il centro di accoglienza per minori. Sono stati controllati tutti i locali, le stanze dove alloggiano i minorenni e i bagni. La droga non è spuntata e quindi potrebbe essere scomparsa prima dell’arrivo degli uomini in divisa che erano stati allertati in tempo reale dai vicini della casa famiglia che in più occasioni si sono rivolti alle forze dell’ordine. A ridosso della casa d’accoglienza nelle ultime settimane sono state istallate una serie di telecamere collegate con il sistema di videosorveglianza comunale proprio per sorprendere ed immortalare pusher e consumatori di stupefacenti e scoraggiare i malintenzionati tenuto conto che per strada in pieno centro si sono verificate molte liti e risse.

