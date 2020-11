Sono 900 i chili di fagioli non tracciati, sequestrati dai carabinieri del Nas di Salerno presso un'azienda conserviera a San Marzano sul Sarno. I militari, dietro controlli disposti dalla Procura di Nocera Inferiore, hanno svolto nei giorni scorsi un sopralluogo in un'azienda dell'Agro Nocerino Sarnese, trovando diverse pedane di fagioli conservati in scatola. A quel punto le verifiche. Sotto la lente d'ingrandimento sono finite le etichette e la qualità del prodotto, oltre alla provenienza, ritenuta incerta.

Questo, anche dopo aver chiesto apposita documentazione per le fasi di riscontro. I titolari dell'azienda dovranno ora fornire risposte chiare sull'acquisto e provenienza della merce, oltre alla stessa azienda produttrice, per evitare denunce o procedimenti giudiziari. La merce era depositata in circa duemila barattoli. In una seconda operazione, invece, i carabinieri del Nas hanno effettuato un controllo in un deposito, a Nocera Inferiore, nella zona di Fosso Imperatore. All'interno di un capannone nella zona industriale, è stata riscontrata l'assenza dei requisiti minimi di igiene. Il deposito, al cui interno vi era diversa merce, presentava problemi alle pareti oltre a scarsa pulizia. Per questo, è stato chiuso dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si tratta di un capannone di circa 12 mila metri quadrati.

