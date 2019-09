CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Settembre 2019, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2019 09:10

Countdown per il bomba day a Battipaglia. Ormai mancano poche ore all'evacuazione di 36.177 persone indispensabile per far scattare lo sminamento di un ordigno bellico ritrovato sei mesi fa in un appezzamento di terreno a Spineta. L'evacuazione di 19.995 famiglie, ovvero 36.177 persone, scatterà domani mattina alle 5 e dovrebbe concludersi tre ore dopo, entro le 8 quando gli artificieri dell'Esercito Italiano, appartenenti al 21° Reggimento della Brigata Garibaldi di Caserta, dovrebbero iniziare le operazioni di disinnesco della pericolosa bomba che dureranno dalle 8 alle 12 ore.