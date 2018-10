Buca in strada segnalata con il cassonetto della spazzatura

Giovedì 11 Ottobre 2018, 18:23

Eboli. Buche in strada, i residenti in via Apollo XI segnalano il pericolo con i cassonetti della spazzatura. In molti, oggi, hanno strabuzzato gli occhi, sorpresi dalla novità stradale. Un segnale singolare che avvertiva gli automobilisti di passaggio e i genitori diretti con i figli alla scuola Romano del pericolo per strada.Spedita la segnalazione al Comune, nessun operaio si è ancora fatto vivo. Le buche sono aumentate. La profondità è cresciuta. La strada in pieno centro rappresenta ora un pericolo per i pedoni e gli automobilisti.Gli operai della manutenzione arriveranno nei prossimi giorni. Si spera. Nell'attesa i residenti hanno provveduto a modo loro con i cassonetti della raccolta differenziata.I negozianti in zona la prendono con filosofia: "prima o poi qualcuno verrà a riparare le buche. Con il cassonetto della spazzatura abbiamo evitato al Comune un bel pò di risarcimento danni".