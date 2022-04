500 alberi nelle aree industriali di Buccino e Battipaglia

500 alberi sono stati piantati nelle aree industriali di Buccino e Battipaglia. Una iniziativa dell'ASI di Salerno e del progetto Bancabosco, realizzato insieme alla Banca Campania Centro, BCC Buccino Comuni cilentani, Legambiente e i ragazzi delle scuole. Dopo la piantumazione a Battipaglia di alcuni giorni fa, oggi è toccato a Buccino.

Una iniziativa per "favorire la sostenibilità dell'area e mitigare le emissioni di co2 come azione di cura dei territori e delle comunità". Presenti i sindaci Francese e Parisi, una rappresentanza del consorzio industriale e delle banche, oltre che degli studenti. Si è in pratica realizzata una vera area verde, boschiva, per creare nel nucleo industriale uno spazio green, di sostenibilità.

Un intervento che sarà realizzato successivamente anche in altre aree industriali della provincia.