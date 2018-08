Giovedì 30 Agosto 2018, 12:37

«Uno stato democratico garantisce la libertà di espressione e col mio mandato politico-amministrativo intendo sollecitare sempre il dialogo e il confronto anche tra ideologie contrapposte. Ma ci sono dei limiti e ogni azione deve rientrare nel rispetto della legge». È ciò che sostiene il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, in merito all'apparizione di un'effige di Benito Mussolini nella bacheca della pro Loco.«È per questi motivi che mi sento di condannare il gesto sconsiderato di chi ha abusato di un contesto pubblico e inopportuno per affiggere una immagine la cui divulgazione è vietata da leggi dello Stato. È certamente il gesto di uno stupido provocatore che ha voluto fare una bravata. Ma dico a costui, anche con la denuncia che sarà sporta ai carabinieri, che Buonabitacolo è un paese libero da ideologie fasciste e profondamente democratico. Nel rispetto e nella tutela del credo politico di ogni singolo cittadino». La foto è stata strappata dopo pochi minuti.