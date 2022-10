Cade da un terrazzamento in Costiera 60enne recuperato con l'elicottero

Cade da un terrazzamento in Costiera Amalfitana e per recuperarlo si è reso necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. E' accaduto prima di mezzogiorno nei giardini tra Maiori e Tramonti esattamente in località Pucara dove ad avere la peggio è stato un sessantenne del posto.

L'uomo si era recato nei fondi agricoli in località Marito quando all'improvviso è caduto da una macerina riportando diversi politraumi. Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Maiori.

L'incidente si è verificato in una zona impervia, raggiungibile solo a piedi attraverso il sentiero di Trapulico, e per questo è stato necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per recuperare lo sfortunato agricoltore poi ricoverato presso il Ruggi di Salerno