Sabato 25 Agosto 2018, 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura per gli occupanti di due auto che si stavano immettendo sulla A2 del Mediterraneo sulla rampa di Atena Lucana. Alcune pietre sono cadute sulla strada danneggiando le vetture che si sono trovate le pietre davanti. Danni ai mezzi ma nessun ferito per fortuna. Nelle auto una famiglia e un giovane del posto. Sul posto la polizia stradale di Sala Consilina guidata dell'ispettore capo Rufino Tortora, i tecnici dell'Anas e i responsabili della Aci Global D'Amelio per la rimozione dei mezzi.