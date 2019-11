L'Ordine dei giornalisti della Campania, con una nota comunica che «il Consiglio di disciplina territoriale, dopo approfondita istruttoria, come previsto dalla Legge, ha provveduto a radiare dall'Albo il giornalista pubblicista Sergio Vessicchio».

LEGGI ANCHE «Che schifo quell'assistente donna», sospeso il telecronista di Agropoli

«In precedenza lo stesso Vessicchio era già stato sospeso dall'Albo. La decisione è stata notificata anche al Procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli».

LEGGI ANCHE Insulti sessisti alla guardalinee, 400 euro di multa all'Agropoli

La decisione ha origine in quanto accaduto nel marzo scorso quando Vessicchio, giornalista e telecronista della partita di calcio Agropoli-Sant'Agnello per l'emittente locale CanaleCinqueTv, alla vista della guardalinee Annalisa Moccia era sbottato: «E' uno schifo, una cosa impresentabile per un campo di calcio. E' uno schifo vedere le donne venire a fare gli arbitri in un campionato in cui le società spendono centinaia di migliaia di euro, è una barzelletta della Federazione una cosa del genere».

Ultimo aggiornamento: 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA