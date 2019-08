Venerdì 30 Agosto 2019, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Sapri arriva Jams Bond e l'apertura della scuola slitta di cinque giorni. Il piazzale dei bus scolastici saranno trasformati in set per la produzione del nuovo film di 007, proprio nei giorni in cui è prevista l'apertura delle scuole, l'11 settembre. Il Sindaco ha firmato l 'ordinanza che rinvia al 16 la ripresa delle attività didattiche. Il set toccherà anche Maratea, Matera e Gravina di Puglia. Daniel CRaig e Remi Malek sono in Italia per girare la puntata 25 della celebre saga, per una pellicola che sta facendo gia parlare di se. il cast farà tappa anche in Inghilterra, Giamaica e Norvegia.