Terrore a Battipaglia dove un cane ha azzannato e ferito in pochi minuti quattro persone. Il cane è entrato in un bar della statale 18 verso il Parco della Magnolie ed ha azzannato due opersone che sono state soccorse ed accompgnate all'ospedale Santa Maria della Speranza, Una quindicina di punti di sutura sono stati necessari per ricucire la ferita riportato da un uomo.Ll'Asl ha inviato sul posto un veterinario per bloccare il cane. Nel frattempo il cane è entrato in un negozio ed ha azzannato un inserviente e poi per strada ha morso ad una mano una donna che è scivolata sull'asfalto e l'animale stava per azzannarla pure al collo. Poi il personale dell'Asl è riuscito a bloccare il cane e finalmente la tranquillità è tornata al Parco della Magnolie. Ultimo aggiornamento: 00:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA