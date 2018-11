Venerdì 2 Novembre 2018, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPACCIO - Stava rientrando a casa da scuola quando due donne che non conosceva l'hanno fermata e le hanno rivolto alcune domande. La bambina, che frequenta la scuola secondaria di primo grado a Capaccio Capoluogo, si è spaventata e ha iniziato a correre verso casa dov'è arrivata molto turbata da quell'incontro che ha raccontato subito alla madre.L'episodio è avvenuto qualche giorno fa in piazza dei Martiri, lungo il tragitto tra la scuola e l'abitazione della ragazzina. La notizia si è sparsa e ieri ha iniziato a circolare un messaggio nei gruppi scolastici in cui venivano messi in guardia i genitori e invitati a fare attenzione. Nel messaggio si specificava che alla bambina erano state rivolte domande sulla scuola e sui suoi genitori e che la piccola era stata inseguita dalle due. In realtà l'incontro sarebbe stato brevissimo e la bambina, scappata via in tutta fretta, non sarebbe stata inseguita. A quanto pare le due donne, sembra si tratti di due zingare, giravano già da qualche giorno per il capoluogo ed erano già state notate nel piccolo centro in cui si conoscono un po' tutti.