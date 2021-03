Capaccio, scarichi illegali: sequestrata azienda bufalina

Svernamento illegale di reflui zootecnici e liquami nocivi nei corsi d’acqua. Un’azienda bufalina finisce nei guai a Capaccio. Il blitz delle forze dell’ordine è stato eseguito in località Chiorbo-Cortigliano. Per il titolare, un 50enne della zona è scattata la denuncia per violazioni urbanistiche ed abusi edilizi: all’interno dell’allevamento aveva realizzato, in assenza delle necessarie autorizzazioni, due tettoie per coprire un’area di circa 450 mq, ricadente in zona sottoposta a vincolo ambientale, paesaggistico e sismico. I controlli, che continueranno serrati anche nei prossimi giorni, sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale, in sinergia con i carabinieri, il personale veterinario dell'Asl di Salerno e volontari del Wwf Italia.

